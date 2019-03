Isola dei famosi, segui l'ottava puntata in tempo reale

Ottava puntata per l'Isola dei famosi, il reality di Canale 5 condotto da Alessia Marcuzzi. Tante le emozioni sul piatto di questo appuntatamento. Si parlerà del presunto tradimento della moglie di Riccardo Fogli con Fabrizio Corona che risponde con le prove per svelare la verità: come reagirà il cantante? In nomination ci sono Luca, Marina e Jeremias. Chi dovrà abbandonare il gioco?