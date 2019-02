"Isola dei famosi", la difficile vita dei galeotti

Continuano le notti difficoltose per i Galeotti Alice Fabbrica, Giorgia Venturini, John Vitale e Yuri Rambaldi. Questa volta il problema per i quattro finalisti di #SarannoIsolani è rappresentato dal freddo: Alice lamenta l’assenza di fuoco, che invece è in dotazione al gruppo privilegiato dei Pirati che dorme oltre il loro recinto.



Il leader Marina e Kaspar progettano un piano per loro: nelle tre ore di libertà John li aiuterà nella pesca, mentre Alice, Giorgia e Yuri penseranno alla legna e a costruire un riparo per la notte. Yuri, però, mette in dubbio le parole del leader e scatena la reazione di Capparoni, che gli chiede di essere più responsabile per il bene del gruppo.