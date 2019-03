"Isola dei famosi": tra un ritiro e l'altro tutti in nomination

Lunedì 11 marzo, in prima serata su Canale 5, nono appuntamento con l'Isola dei famosi È stata una settimana turbolenta per i Vip, tra abbandoni e discussioni. Annullato il televoto, dopo il ritiro di Ghezzal, tutti i naufraghi finiranno in nomination. A commentare la puntata con la padrona di casa Alessia Marcuzzi, le opinioniste Alba Parietti e Alda D'Eusanio. In collegamento dall'Honduras ci sarà invece Alvin e non mancheranno le incursioni della Gialappa's Band.