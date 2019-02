"Isola dei Famosi", segui la quinta puntata in tempo reale

Isola dei famosi 2019, le immagini della quinta puntata Twitter 1 di 7 Twitter 2 di 7 Twitter 3 di 7 Twitter 4 di 7 Twitter 5 di 7 Twitter 6 di 7 Twitter 7 di 7 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Si parte con Youma, in studio dopo aver abbandonato l'isola in settimana, e con il riassunto di come si sono divisi i gruppi in questi giorni. Ciurma e Pirati devono scontrarsi. C'è polemica tra i due gruppi per via della spartizione del riso. La Ciurma si è molto lamentata di quanto riso è stato fatto avere da parte dei Pirati. Brosio spiega che la quantità di riso complessiva arrivata era minore, e non è stato dato meno riso alla Ciurma. Luca dice che una volta non sono riusciti nemmeno a fare un giro totale di riso, "e parliamo di mezza ciotola".



IL GENERALE K - Attimo di tregua dalle discussioni per mostrare un video in cui si vede Kaspar Capparoni in tutto il suo piglio comandiero. Un piglio che alla lunga rea qualche fastidio. "Se la prende sempre con quel povero ragazzo di Aaron, che sembra essere venuto qui con l'insegnante" dice Marco il quale poi dice anche "dopo la sfuriata che ha fatto con il gruppo ci siamo detti: 'Se continua così lo nominiamo'". Tornati in studio Kaspar casca dalle nuvole. "Io non obbligo nessuno, non do ordini. Ma le cose bisogna farle". Aaron si lamenta più che altro "del modo in cui vengono dette le cose".



LA PROVA RICOMPENSA - I naufraghi sono pronti alla prova la cui ricompensa è una torta al cioccolato. Si tratta di entrare in una vasca piena di fango, raccoglierne il più possibile e portarlo in una tinozza. Vince chi raccoglie più fango. A togliere il fango ci penseranno due pulitori... Jeremias e Soleil, i due nuovi concorrenti. Ovviamente Jeremias deve pulire le donne e Soleil gli uomini.... Alla fine si aggiudicano il premio gli uomini.