"Isola dei Famosi", segui la quarta puntata in tempo reale

Isola dei famosi 2019, le immagini della quarta puntata Twitter 1 di 16 Twitter 2 di 16 Twitter 3 di 16 Twitter 4 di 16 Twitter 5 di 16 Twitter 6 di 16 Twitter 7 di 16 Twitter 8 di 16 Twitter 9 di 16 Twitter 10 di 16 Twitter 11 di 16 Twitter 12 di 16 Twitter 13 di 16 Twitter 14 di 16 Twitter 15 di 16 Twitter 16 di 16 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Si parte con Youma, in studio dopo aver abbandonato l'isola in settimana, e con il riassunto di come si sono divisi i gruppi in questi giorni. Ciurma e Pirati devono scontrarsi. C'è polemica tra i due gruppi per via della spartizione del riso. La Ciurma si è molto lamentata di quanto riso è stato fatto avere da parte dei Pirati. Brosio spiega che la quantità di riso complessiva arrivata era minore, e non è stato dato meno riso alla Ciurma. Luca dice che una volta non sono riusciti nemmeno a fare un giro totale di riso, "e parliamo di mezza ciotola".



IL GENERALE K - Attimo di tregua dalle discussioni per mostrare un video in cui si vede Kaspar Capparoni in tutto il suo piglio comandiero. Un piglio che alla lunga rea qualche fastidio. "Se la prende sempre con quel povero ragazzo di Aaron, che sembra essere venuto qui con l'insegnante" dice Marco il quale poi dice anche "dopo la sfuriata che ha fatto con il gruppo ci siamo detti: 'Se continua così lo nominiamo'". Tornati in studio Kaspar casca dalle nuvole. "Io non obbligo nessuno, non do ordini. Ma le cose bisogna farle". Aaron si lamenta più che altro "del modo in cui vengono dette le cose".



LA PROVA RICOMPENSA - I naufraghi sono pronti alla prova la cui ricompensa è una torta al cioccolato. Si tratta di entrare in una vasca piena di fango, raccoglierne il più possibile e portarlo in una tinozza. Vince chi raccoglie più fango. A togliere il fango ci penseranno due pulitori... Jeremias e Soleil, i due nuovi concorrenti. Ovviamente Jeremias deve pulire le donne e Soleil gli uomini.... Alla fine si aggiudicano il premio gli uomini.



YURI E SARA - Si parla della coppia in via di formazione sull'isola. Il feeling tra i due è evidente, ma il ragazzo a casa ha una fidanzata. Fidanzata che è in studio e dice di essere molto arrabbiata. In collegamento con la Palapa Yuri dice invece di non vedere l'ora di tornare a casa perché "mi manca la famiglia e la morosa". E alle domande di Alessia risponde confermando che "Sarah è solo un'amica".



IL RISULTATO DEL TELEVOTO - Alessia chiama i tre in nomination per annunciare il risultato. Yuri è il primo naufrago salvo e la seconda è Sarah. Grecia Colmenares torna così a casa. Alessia chiede a Brosio se è contento che in questo modo non avrà più problemi "di pipì", visto che Grecia aveva l'abitudine di farla un po' ovunque.