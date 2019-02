"Isola dei Famosi", Jeremias e Soleil sono i nuovi naufraghi

Dopo il ritiro di Youma, Francesca Cipriani e John, si è ridotto il numero di Vip dell' "Isola dei Famosi". Ciurma e pirati, però, accoglieranno presto due nuovi naufraghi: Jeremias Rodriguez e Soleil Sorgè. Il fratellino di Belen non era potuto partire con il resto del gruppo a causa di un infortunio, ma è riuscito ad entrare in corsa nel reality. In Honduras arriverà anche la bella influencer, ex fidanzata di Luca Onestini.