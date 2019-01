"Isola dei famosi", clicca e segui in diretta la seconda puntata

L'Isola dei Famosi torna in prima serata su Canale 5 e ha in serbo un sacco di sorprese! In studio, con Alessia Marcuzzi, ci saranno come sempre le opinioniste Alba Parietti e Alda D’Eusanio, che accoglieranno due naufraghi pronti a partire per l’Honduras: Jo Squillo e Stefano Bettarini. Intanto sulle spiagge di Cayos Cochinos sono giunte anche le Polene Francesca Cipriani e Divino Otelma...

Scopriremo inoltre l’esito del televoto, che vede tra i nominati Demetra Hampton, Kaspar Capparoni e Taylor Mega: uno di loro lascerà per sempre la Palapa