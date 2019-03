"Isola dei famosi", chi uscirà tra Luca e Paolo?

Decimo appuntamento ricco di sorprese all' "Isola dei famosi" . Chi tra Luca Vismara e Paolo Brosio dovrà abbandonare la Palapa? Per i sospesi Stefano Bettarini e Kaspar Capparoni ci sarà la possibilità di riabbracciare la propria compagna. A commentare le gesta dei naufraghi, con la padrona di casa Alessia Marcuzzi, Alba Parietti e Alda D’Eusanio .

SORPRESA PER STEFANO E KASPER - Per Stefano e Kaspar c'è una bellissima sorpresa. Alessia si collega con l'"Isola che non c'è" per salutare i due che per tutta la settimana sono tornati sulla spiaggia solitaria, lontano dal resto del gruppo. L'errore di Kaspar che ha perso un prezioso strumento di sopravvivenza ha agitato gli animi. Ma poi hanno fatto pace. Alessia annuncia che è tempo di scoprire chi dei due sia realmente il più forte: "Kaspar il Vichingo o Stefano il Persiano"?. Una barca li attende per scoprirlo.