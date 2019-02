13 febbraio 2019 23:04 "Isola dei famosi", ad abbandonare il gioco è Kaspar Yuri e Sarah sono salvi. Riflettori puntati su Stefano Bettarini, sbarca Ariadna Romero

La quinta puntata de l'Isola dei Famosi si annuncia scoppiettante. Sotto i riflettori del nuovo appuntamento del reality condotto da Alessia Marcuzzi sarà sicuramente Stefano Bettarini. Intanto sbarcherà un’altra new entry: la modella e showgirl cubana Ariadna Romero. Kaspar eliminato. Chi uscirà tra Yuri e Sarah sono salvi.

MARCUZZI CONTRO YURI - Alessia Marcuzzi chiede più volte a Yuri se vuole continuare questa avventura visto che più volte ha chiesto ai compagni di voltarlo e si è lamentato. Kaspar e Sarah, infatti, sono realmente intenzionati a rimanere in gioco. "Qui mi hanno votato tutti quindi io sono indeciso - dice Yuri - Ormai sono qua e voglio continuare. Il pubblico da casa sarà l'unico che potrà decidere se mandarmi a casa o farmi rimanere".

CAPPARONI IN LACRIME - Alessia chiama Kaspar nella postazione nomination e gli fa vedere un videomessaggio dei suoi figli più piccoli. L'attore esplode in lacrime: "Scusa se torno sull'argomento di prima, ma sono molto amareggiato per quello che è successo. Io mi sono sempre conquistato tutto e quello che avete visto mi ha ferito perché non rispecchia il mio modo di comportarmi e di vivere la vita. Mi scuso ancora con tutti".

BETTARINI E LA MACCHINA DEL RISO - Marco Maddaloni, leader del gruppo, accusa Stefano Bettarini di aver manomesso la macchina del riso in segreto. L'ex calciatore conferma ma giura di averlo fatto in buonafede. Ed è subito polemica. Stefano però coinvolge Maddaloni: "Anche Marco sapeva di questo meccanismo". Marina la Rosa però difende Marco: "E' vero, era a conoscenza di questo aiuto perché è stato proprio lui a mostrarmelo, aggiungendo però che non l'avrebbe mai usato". Kaspar interviene e a nome di tutti spiega che la fame gioca brutti scherzi e di questo meccanismo ne erano "a conoscenza tutti". Stefano lancia una sfida a Marco: "Come l'hai vinta la prova l'altro giorno? Con onestà? Sei in pace con te stesso?", ma Maddaloni replica: "Sì".

JEREMIAS-SOLEIL, E' NATO UN AMORE? - Jeremias e Soleil c'è un avvicinamento. Con tanto di bacio. I due si sono infatti addormentati insieme, abbracciati. Il ragazzo confessa di avere un debole per Soleil, ma sottolinea: "Sono qui per divertirmi, quello che sarà sarà!". C'è la vera prima coppia dell'Isola?