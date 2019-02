"Isola dei Famosi 2019", il messaggio di Siniša Mihajlović alle figlie: "Papà vi ama molto"

Dopo tanti dissapori e discussioni, un attimo di tenerezza nella quarta puntata dell'Isola dei Famosi. Dopo un inizio un po' turbolento, Viktorija e Virginia Mihajlović stanno finalmente iniziando ad ambientarsi e raccontano di come tutti, gradualmente, si stiano dimostrando gentili nei loro confronti. Dopo averle prese da parte, Alessia Marcuzzi rivela di avere una sorpresa per loro: un videomessaggio dal padre ​Siniša, al termine del quale le due ragazze scoppiano in lacrime.



"Ciao ragazze mie, non perdete mai il sorriso, dite sempre quello che pensate in faccia, guardate tutti dritto negli occhi. Nei momenti di diffoltà tirate fuori il carattere che avete. Non vi dimenticate mai che siete delle Mihajlovic. Papà vi ama molto, mi vengono le lacrime agli occhi guardando dove siete in questo momento. Tanti saluti dalla mamma e dai vostri fratelli che vi guardano e che sono molto orgogliosi di voi. Via amo tutte e due, ciao belle di papà".