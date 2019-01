"Isola dei famosi 2019", il feeling particolare tra Mirko e Lucia: "Potrebbe nascere qualcosa"

Su Mediaset Play continuano le avventure degli aspiranti isolani, sbarcati nella maremma toscana e pronti a tutto per conquistare un biglietto per l'Honduras e vivere da protagonisti "L'Isola dei Famosi". Il prequel del reality continua tra sfide, momenti di tensione e altri di puro divertimento.



Il risveglio del quarto giorno è stato piuttosto traumatico per i naufraghi in gara, chiamati immediatamente alla Prova Challenge. Mirko non è riuscito a trattenere il suo malumore per il mancato inserimento di gare musicali, dove si sente particolarmente sicuro. Ma nella stessa puntata di #SarannoIsolani è emerso un feeling speciale tra l'uomo e Lucia, che ammette: "Ho trovato una buona intesa con lui, forse potrebbe anche nascere qualcosa...".



Ad alimentare la tensione tra i componenti del gruppo, però, ci hanno pensato i biglietti anonimi sui quali gli stessi naufraghi avevano espresso i difetti degli altri in maniera del tutto anonima. Al centro delle polemiche è finita soprattutto Chiara, che in un secondo momento non riesce a trattenere le lacrime. Per fortuna, però, dopo un acceso confronto sembra essere tornata l'armonia.