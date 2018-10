I concorrenti della casa si dividono sulla scelta di Lory Del Santo

L'arrivo di Lory Del Santo all'interno della casa del Grande Fratello Vip ha spiazzato e soprattutto diviso i concorrenti del programma di Canale 5, tra chi comprende e chi invece fatica a condividere la sua scelta.

"Essendo io un padre non sono d'accordo, ma questa è una decisione che spetta solo alla Signora Del Santo" esordisce Maurizio Battista. Nella casa c'è anche chi prende le sue difese: Stefano Sala e Andrea Mainardi appoggiano la scelta della donna sostenendo che serve grande coraggio per partecipare al reality e per questo va apprezzata.

Davanti ai pareri contrastanti dei concorrenti, arriva immediatamente la replica di Lory Del Santo: "Fuori vedo e sento delle cose che sono delle bombe per la mia testa. Questa casa per me potrebbe essere una protezione"