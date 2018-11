Grande Fratello Vip, serata di sorprese: il gruppo si "spacca" e si decide il primo finalista

Ma le emozioni non finiscono qui. Infatti ci saranno anche dei cambiamenti nella composizione del gruppo in corsa per vincere questa edizione: le Donatella si scinderanno e da questa sera Giulia e Silvia correranno ognuna per sé. Inoltre tornerà Alessandro Cecchi Paone che ha ancora qualche conticino in sospeso con qualcuno degli ex compagni di avventura.



Intanto questa terza edizione del reality vola verso la finalissima che, come previsto sin dall'inizio, andrà in onda lunedì 10 dicembre. Il programma ha totalizzato a oggi una media di circa 3 milioni e 400mila spettatori e del 20% di share totale (21.43% di share sul target commerciale). Ottimi risultati che hanno portato i dodici appuntamenti previsti a un totale di quindici, in modalità raddoppio a giovedì alterni, facendo di questa edizione vip quella con il maggior numero di puntate.



I prossimi appuntamenti con Gf Vip sono fissati per:

lunedì 19 novembre

giovedì 22 novembre

lunedì 26 novembre

lunedì 3 dicembre

lunedì 10 dicembre