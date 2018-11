Grande Fratello Vip: momenti di tenerezza per i "Fralemi", lacrime per Martina

Se qualcuno ride e si gode momenti di felicità c'è anche chi si fa prendere dalla malinconia e dall'insicurezza. Martina si lascia andare alle lacrime pensando ai suoi cari durante una chiacchierata con Giulia Provvedi. "Magari anche mia madre vorrebbe dirmi tante cose e non può - dice -. Non è mai successo che non vedessi mia madre per due mesi".



La Hamdy poi prosegue nello sfogo parlando con Walter. "Ho vissuto questa esperienza come sono, io sono così nel bene e nel male, però è dura - gli spiega -. Io sono sempre sorridente e allegra, ma poi ci sta anche il crollo, pensavo di essere molto più forte". E giù lacrime...