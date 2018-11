Grande Fratello Vip, Ivan Cattaneo: "Adesso si corre da soli"

Dopo la decima puntata del "Grande Fratello Vip" gli inquilini della casa discutono di quanto accaduto durante la diretta. Ivan, finito in nomination per l'ennesima volta, avverte tutti che adesso cambierà strategia. "D'ora in avanti si corre da soli" dice agli altri mentre preparano la cena. "Oguno per corre per sé, è inutile mentire". E intanto però per lui è arrivata un'altra notte da incubo...