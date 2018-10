"Grande Fratello Vip", Lory Del Santo... a passi di samba

Il pomeriggio nella suite per Lory trascorre lentamente, fino a quando una sorpresa interrompe la sua solitudine. Un gruppo di 4 ballerini brasiliani entra a passo di samba nella stanza in un tripudio di colori ed allegria, ed è subito Carnevale di Rio! Lory non può restare indifferente e viene coinvolta nelle travolgenti danze, con tanto di copricapo piumato come un’autentica brasiliana! La regista mostra un talento naturale per il ballo, competendo con le due donne del gruppo. E dopo la samba è il turno della capoeira, e anche qui la Del Santo dimostra grandi capacità. Lory è radiosa, un momento di spensieratezza che regala grande gioia alla donna.