Flavia Vento: "Da dieci anni non pago le multe, ho 30mila euro di debiti"

Guai con il fisco per Flavia Vento, che nel salotto di Barbara d'Urso si è lamentata per il conto salato presentatole dall'Agenzia dell'entrate dopo anni di multe non pagate. "Mi è arrivata una cartella abbastanza alta. In passato ho preso un po' di multe, ma in quel momento non potevo pagarle. Dopo dieci anni mi è arrivato un conto di circa 30mila euro, ma sono multe... che problema c'è?" ha dichiarato la showgirl a "Domenica Live".