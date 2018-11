"Grande Fratello Vip": Walter Nudo prima viene eliminato e poi salvato

CHICCHE DI GOSSIP NELLE CASA - Ilary, con un caschetto nero e un abito oro, entra nella Casa con Signorini. Il direttore di "Chi" rimane in salotto mentre i ragazzi sono freezati e la Blasi scappa in studio. L'opinionista ha 150 secondi per raccontare tutti gli ultimi gossip e inizia da Fabio Basile: "La tua ex fidanzata ti aspetta fuori". Si passa a Stefano Sala a cui viene mostrata una foto di Dasha: "Non preoccuparti, lei sta bene". A Walter Nudo rivela: "Tutte le donne fuori dalla Casa ti amano, anche Fariba, la mamma di Giulia Salemi, ma anche una bionda e presto ne sapremo di più". A Silvia Provvedi mostra l'ultima copertina di "Chi" dove si vede Fabrizio Corona in compagnia di Asia Argento. Il commento non stupisce: "Se lo può tenere".