"Grande Fratello Vip", settima puntata: chi uscirà tra Elia, Ivan e Martina?

In prima serata su Canale 5, settima puntata con "Grande Fratello Vip" condotto da Ilary Blasi, con Alfonso Signorini. Mentre nella Casa si palesano strategie e simpatie, non mancano gli scontri, come quello tra Francesco ed Elia. Durante la serata si scoprirà il verdetto del televoto: chi tra Elia Fongaro, Ivan Cattaneo e Martina Hamdy dovrà abbandonare il gioco? Sui concorrenti incombe inoltre il rischio di una possibile seconda eliminazione...