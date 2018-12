"Grande Fratello Vip", semifinale amara per un concorrente

"Grande Fratello Vip" è giunto alla semifinale. Lunedì 3 dicembre, in prima serata su Canale 5, per uno degli inquilini della Casa però avrà un sapore un po' amaro. Infatti, a causa della violazione del regolamento, una busta nera annuncerà a un concorrente un durissimo provvedimento disciplinare. Stefano Bettarini, Luca Onestini e Raffaello Tonon, guest star della serata, entreranno nel loft di Cinecittà per lanciare una sfida…