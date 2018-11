"Grande Fratello Vip", segui la tredicesima puntata in tempo reale

Si parte a spron battuto, con Ilary che dice ad Alfonso di non farsi scrupoli e di entrare pure a gamba tesa se lo ritenesse opportuno, e poi annuncia la doppia eliminazione per stasera. Ci si collega subito con la caverna per guardare una clip che riassume un po' di docce "sopra le righe" degli ultimi giorni. Dopodiché Ilary invita i "cavernicoli" a rientrare in Casa.



IL CASO LORY - Primo caso spinoso della serata. Si torna sulla discussione che giovedì scorso ha visto protagonista la Del Santo contro tutti gli altri.