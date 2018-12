"Grande Fratello Vip", segui la finale in tempo reale

Si comincia con i finalisti, tutti in abito da sera, schierati all'esterno della Casa, davanti alla porta rossa. Dopo una clip introduttiva arriva Alfonso a bordo di una macchina, mentre Ilary entra in studio sollevata da due ballerini. Un inizio pieno di fantasia e colore per questa serata conclusiva.



C'è anche un posto vacante, quello che sarà occupato dal vincitore al televoto tra Stefano e Benedetta. Stefano dice di sperare che sia la ragazza a combattere per la vittoria finale, lei si dice completamente in confusione ma comunque vada sarà felice: se passasse Stefano farà il tifo per lui fino alla fine.



UNA SORPRESA PER I FINALISTI - Ilary chiede a tutti di andare in giardino davanti al maxi schermo. Ci sono tutti i concorrenti che hanno partecipato a questa edizione. E poi viene mostrato un filmato che riassume il meglio di quanto accaduto in questi 77 giorni. Si torna in studio dove Signorini sottolinea le tante emozioni che si sono viste. E ringrazia "a cuore aperto" gli autori. "E' bello vivere un pezzo di vita insieme" dice Alfonso.



IL RISULTATO DEL PRIMO TELEVOTO - E' il momento di capire chi, della "coppia" tra Stefano e Benedetta, si aggiungerà agli altri finalisti. Prima Ilary vuole svelare a Stefano che una persona molto legata a lui fa in realtà il tifo per Benedetta. E' sua mamma. Viene mostrato un filmato in cui si vede come la signora Simona faccia il tifo per la coppia. Alfonso chiede a Stefano se una volta tornato a casa incontrerà Dasha. Lui risponde che non ha più avuto notizie e comunque con Benedetta il legame resterà forte. Di amicizia o qualcosa di più si vedrà. Ilary chiude quindi il televoto. Il pubblico ha deciso: ad abbandonare la Casa è Benedetta, Stefano è il quinto finalista. Una vittoria sul filo di lana visto che percentuali sono 51% contro 49%.