"Grande Fratello Vip", Marco Cucolo entra nella Casa per sostenere Lory Del Santo: "Ho bisogno della tua luce"

Marco Cucolo è stata la commovente sorpresa riservata a Lory Del Santo, salvatasi dal televoto. Sempre stato molto preoccupato per lo stato d’animo della compagna, il ragazzo è comunque contento di vedere che sta bene. Marco ringrazia tutti i partecipanti del Grande Fratello Vip e confessa che sono stati mesi duri per lui, in particolare perch ha temuto il peggio per Lory: mesi difficili durante i quali la regista ha smesso di mangiare e doveva essere accompagnata addirittura in bagno, ma l'esperienza nella Casa sta facendo molto bene alla compagna. Approfittando del momento di freeze, Marco sottolinea a Lory: “Sono contento di vedere la tua luce, perché io ne ho bisogno”.