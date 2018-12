"Grande Fratello Vip", la semifinale in tempo reale

Ilary preannuncia una puntata "fulminante", con doppia eliminazione e due finalisti in arrivo. E poi c'è l'attesa per il risultato del televoto tra Benedetta e Lory. Prim di passare alle dolenti note si ripercorrono i momenti di festa vissuti in questa settimana. Da quelli con il cast di "Priscilla", alle feste nella suite, fino al compleanno di Silvia Provvedi.



UN PROVVEDIMENTO PER GIULIA - Arriva subito il momento del caso spinoso di questa sera. Si parla dell'incontro tra Giulia e Fariba nella scorsa puntata. Il problema è nel breve dialogo in farsi fatto dalle due durante il loro incontro. In precedenza c'era stato un lungo "monologo" di Giulia nella Casa, in persiano, in cui aveva chiesto alla mamma "di fare qualcosa" perché qualcuno "le stava facendo il malocchio". Si vede poi il confronto tra Giulia e Francesco in caverna dove lui dice che Fariba, che ha chiesto a Giulia di dire a Monte di tranquillizzare i suoi amici sui suoi sentimnti, ha fatto un discorso fuori luogo. Si torna in diretta. Ilary fa notare alla Salemi che Fariba le ha riportato delle cose che stanno accadendo all'esterno, cosa che non si potrebbe fare. Ilary quindi annuncia a Giulia la decisione del Grande Fratello di prendere dei provvedimenti nei suoi confronti.



LO SFOGO DI GIULIA - Il collegamento si chiude ma intanto Giulia si sfoga con i compagni. Spiega che per lei questa era un'occasione importante per fare finalmente qualcosa da sola, "avevo chiesto a mia madre di farmi fare il mio percorso da sola". Ilary ricorda però che il regolamento parla chiaro e che in un caso come questo deve intervenire duramemte.



IL RISULTATO DEL TELEVOTO - Silvia e Francesco vengono invitati da Ilary ad andare in confessionale per prendere la busta con il risultato del televoto. I due aprono la busta e il nome dell'eliminata è quello di Lory Del Santo.