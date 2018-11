22 novembre 2018 23:48 "Grande Fratello Vip", Jane deve lasciare il gioco Walter Nudo è salvo. La Provvedi faccia a faccia con chi ha svelato il presunto tradimento del fidanzato

Puntata del Grande Fratello Vip ricca di sorprese. Dopo aver ricevuto la notizia del possibile tradimento da parte del fidanzato, Giulia Provvedi incontrerà Deianira Marzano, rea di aver scatenato il gossip che sta turbando la tranquillità della Provvedi. Nella Casa Justine Mattera ha il compito di fare una sorpresa Jane. A poche settimane dalla finalissima che si terrà lunedì 10 dicembre, stasera sarà proclamato il secondo finalista (la prima è Silvia Provvedi). Tra Jane Alexander e Walter Nudo ad abbandonare il gioco è l'attrice.

GIULIA PROVVEDI: "SONO FORTE" - Nella Casa ecco i due gruppi vengono riuniti. Chi ha sofferto di più per la separazione sono stati Giulia e Francesco, ma la Salemi dichiara: "A volte la distanza non fa male, fa riflettere e fa capire quanto importante sia l'altra persona lontana. Francesco quando non c'è, mi manca". E l'ex tronista arrossisce. Giulia Provvedi è ancora molto scossa dopo il presunto tradimento del fidanzato. Ilary le mostra un post scritto su Instagram dal ragazzo che conferma l'amore. Giulia è felice ma ammette: "Nel mio cuore c'è ancora inciso il suo nome, ma io devo essere forte e pensare a me, fuori risolveremo".

JANE ABBRACCIA JUSTINE MATTERA - Justine Mattera, amica da 5 anni di Jane, entra nella Casa per farle una sorpresa. Le due esplodono in lacrime la tensione si scioglie. Le due si confrontano subito senza filtri. Jane dichiara che aveva raccontato anche a Justine quanto non fosse felice con Gianmarco prima di entrare in Casa; l'amica conferma ma confessa che era convinta fossero solo stati d'animo dettati dalla paura e dall'ansia di affrontare la nuova avventura. Justine è diretta e consiglia a Jane di "pensare un po' di più prima di agire, hai vissuto questa storia come una favola, ma fuori la realtà è diversa".

JANE ELIMINATA - Per Jane e Walter è arrivato il momento di sapere chi è l'eliminato della puntata. Ilary chiede ai due di scegliere un compagno che leggerà la busta. Stavolta infatti non sarà la Blasi a comunicare il verdetto, ma due persone scelte proprio dalla Alexander e Nudo. L'attrice fa il nome di Martina, mentre Walter sceglie Andrea. Il concorrente che deve definitivamente abbandonare la Casa è Jane. Che lascia la Casa nella commozione generale e in particolare con le lacrime di Martina.

LO SCHERZO A MONTE E GIULIA - Per Monte c'è uno scherzo. Il protagonista è Ivan Cattaneo. Francesco, Andrea, Stefano e Walter vengono chiamati in Confessionale. A loro viene mostrata una intervista a Verissimo in cui Ivan racconta che sotto le coperte c'è stato un bacio. Francesco scoppia a ridere e non ci casca. Ilary rivela che è unno scherzo. Ma la vera vittima è Giulia, tutti dovranno essere complici. Giulia viene chiamata nella stanza dei Led e Ilary le chiede se Francesco le abbia detto tutto, in particolare sul suo rapporto con Ivan. Le vengono quindi mostrate le immagini dell'intervista di Ivan ma Giulia scoppia a ridere. Alfonso Signorini incalza: "Non capisco cosa ci sia da ridere, se fossi in te prenderei molto sul serio queste dichiarazioni e mi farei qualche domanda. Tra Francesco e Ivan c'è stato un bacio con più passione di quanto ci sia mai stata con te. Probabilmente Ivan Cattaneo bacia meglio di Giulia". La Salemi dice che la cosa va discussa con il diretto interessato e rientra nella casa. Dove racconta tutto ai compagni e poi entra anche Ivan, che inscena un pianto. Il cantante si scusa con Giulia e ribadisce l'amore tra lui e Francesco. Ilary lo invita a baciare Francesco e poi viene svelato lo scherzo.