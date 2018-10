Il gioco dei baci nella casa del “Grande fratello Vip” da piacevole momento di svago si è presto trasformato in un momento di tensione. Dopo che Martina e Giulia si sono scambiate un bacio scherzoso sulla bocca, Francesco Monte ha fatto dei commenti che hanno scatenato molte polemiche.



“Due donne che si baciano mi fanno schifo” ha confessato durante la notte l’ex tronista all’influencer. Queste parole, però, non sono piaciute a Giulia Salemi e al pubblico a casa. Francesco ha quindi precisato: “Io mi riferivo al fatto che mancasse del sentimento, non al fatto che fossero due donne o due uomini”.