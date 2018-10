“Grande Fratello Vip”, Francesco Monte in lacrime per la mamma: “Non le ho detto ti voglio bene”

Francesco Monte nasconde un grande dolore: la perdita della mamma Emma sette anni fa. Una sofferenza profonda che molte volte ha dovuto mascherare per il bene del padre e del fratello: “Vedevo che non dovevo crollare”.



Ora che Francesco è chiuso dentro la casa del “Grande Fratello Vip” quei sentimi sono tornati a galla e così spuntano le lacrime. “Potevo essere più di sostegno per mio padre”, confessa piangendo il concorrente. Francesco ricorda anche uno dei suoi più grandi rimpianti: “Non sono riuscito a dirle “ti voglio bene””.