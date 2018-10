29 ottobre 2018 23:30 "Grande Fratello Vip", Elia Fongaro eliminato Nuovo appuntamento con il reality di Canale 5 condotto da Ilary Blasi

In prima serata su Canale 5, settima puntata con "Grande Fratello Vip" condotto da Ilary Blasi, con Alfonso Signorini. Mentre nella Casa si palesano strategie e simpatie, non mancano gli scontri, come quello tra Francesco ed Elia. Elia Fongaro è il vip eliminato dopo il televoto. Sui concorrenti incombe inoltre il rischio di una possibile seconda eliminazione...

Baci, abbracci e passioni. L'ultima settimana è stata piena di emozioni. Ma anche la tensione all'interno della Casa è altissima e il gioco "obbligo o verità" ha messo in luce i primi attriti. Ilary chiama i tre nominati: "Vi chiedo di fare una scelta d'istinto: ognuno mi deve fare il nome di un Vip che vuole mettere nei guai". Elia nomina Alessandro, Martina indica Ela Weber e Ivan sceglie Francesco Monte.



LO SCONTRO ELIA-FRANCESCO - In settimana si è accesa una lite tra i sue maschi alfa del gruppo: Elia e Francesco. Monte accusa Fongaro di razzismo, dopo il caso di "tarantolinità": "Sta etichettando un popolo quando invece questo modo di essere appartiene a me". Se Elia si scusa ("Chiedo scusa a chi si è sentito offeso ma non era mia intenzione"), l'altro ribatte duro: "Per me è un manipolatore ed è subdolo da quando ha cercato di mischiare le carte in tavola alla fine dell'ultima puntata". Gli animi dei Vip si stanno scaldando. Si intromette Jane: "Francesco vede in noi il riflesso di una storia che ha già vissuto".

LA STORIA TRA ELIA E JANE - Al centro dell'attenzione la storia tra Elia e Jane. A molti disturba la loro relazione. Cecchi Paone si era scagliato in maniera dura nei loro confronti, e in particolare contro Elia. Fongaro si dice indignato perché Alessandro lo ha aggredito faccia a faccia. Il giornalista rincara la dose: "Lui è un razzista. E se non è un razzista è un cretino. Un italiano non si può permettere di parlare male di un altro italiano". Elia: "Da Cecchi Paone non me lo aspettavo". Signorini chiede a Jane se pensa mai a suo figlio e l'attrice risponde: "Io penso a mio figlio tutti i giorni, prima di entrare mi ha detto 'mamma sii te stessa', ed è quello che sto facendo. Secondo me Alessandro Cecchi Paone dovrebbe farsi i fatti suoi". Anche Elia vuole dire la sua in merito, difendedosi dalle critiche piovutegli addosso: "In confessionale più volte ho detto quanto ci tenessi, ma io i sentimenti non li metto in pausa e non riesco a fermarmi. Mi dispiace per la persona che è fuori e non vorrei essere al suo posto. Jane, in confessionale, deve fare i conti con le parole dell'ex, pubblicate su Instagram, che la donna può leggere ("Non si finisce mai di conoscere una persona, anche se poi alla fine tutti ci dimostriamo per quello che siamo. Ognuno di noi farà i conti con se stesso"). L'attrice chiarisce: "Ma con la persona che sta fuori dalla casa ci voglio parlare fuori di qui".

