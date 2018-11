"Grande Fratello Vip", da Walter a Francesco: ognuno ha i suoi difetti

All'interno della Casa del " Grande Fratello Vip ", Ivan Cattaneo è il solito impertinente. Il cantante propone un gioco ai ragazzi: dovranno dire a loro parere quali sono i difetti dei coinquilini. Lo stesso Ivan inizia dai due belli del gruppo, Stefano e Francesco . Per lui sono senza imperfezioni, fatta eccezione per la camminata di Monte. Quando è il momento di giudicare Walter , la Salemi prende la parola e, con sicurezza, dice ridendo: "I piedi imbarazzanti".

Difficile trovare un difetto in Martina, mentre per quanto riguarda Jane, Ivan ne indica diversi: "La sua altezza, magrezza", ma poi ammette che "i suoi difetti sono le sue cose belle".



Chi la fa, l’aspetti, e così i vip non si risparmiano sullo stesso Ivan: "Le tue ciabatte e l’età".