Ottava puntata per il " Grande Fratello Vip ". In diretta su Canale 5, Ilary Blasi e Alfonso Signorini ripercorrono quanto successo nella Casa negli ultimi sette giorni e sveleranno il risultato del televoto. chi uscirà tra Alessandro Cecchi Paone e Maria Monsè ? Tante le sorprese per i concorrenti e tanta la curiosità per le prossime nomination. Seguite in diretta la puntata

SI PARTE - Ilary annuncia subito una puntata "rombante" e strepitosa. Si parte con la clip riassuntiva della settimana. Le scuse di Alessandro nei confronti di Maria Monsè, le incomprensioni tra Francesco Monte e Giulia Salemi, tanti gli argomenti da affrontare in questa lunga e avvincente serata. E intanto viene annunciato che anche il prossimo giovedì il GFvip torna in diretta televisiva per una puntata speciale.



Dopo aver visto i paurosi momenti a cui sono stati sottoposti gli Inquilini in occasione della settimana di Halloween, Ilary chiama Giulia, Benedetta e Fabio nella stanza dei Led dove li attende un misterioso compito a sorpresa. Ilary spiega loro che tutti e tre potrebbero finire in nomination: ognuno di loro deve fare il nome di uno dei concorrenti da legare al proprio destino. Benedetta nomina Ela. Fabio Maria e Giulia Alessandro.



MARIA CONTRO ALESSANDRO - Ilary mostra le clip che ripercorrono i dissidi tra la Monsé e Cecchi Paone e i due, interpellati in diretta, continuano a litigare. Maria è rimasta davvero molto scossa dalla nomination ricevuta da Alessandro e in questi giorni non è riuscita a superare la delusione. Dal canto suo Alessandro era convinto di scuotere la donna e spingerla a mostrare il suo vero carattere, uscendo dall'ombra della Marchesa. Dallo studio la Marchesa prende le difese di Alessandro contro Maria che definisce una "nullità".



IL VERDETTO DEL TELEVOTO E... CHIARIMENTI - Ilary chiude ufficialmente il televoto e invita Maria e Alessandro a salutare i compagni e a raggiungerla in studio dove scopriranno il verdetto del pubblico. Non sanno però che ad attenderli ci saranno anche la Marchesa ed Elia per un nuovo faccia a faccia.



Il primo faccia a faccia in studio è tra Elia Fongaro e Alessandro Cecchi Paone. Il ragazzo lo rimprovera per l'atteggiamento avuto nei suoi confronti la scorsa settimana, dimostrandosi troppo duro e dando giudizi che non erano di sua competenza, spesso anche con toni eccessivamente duri. Elia, in particolare, non ha apprezzato i giudizi di Alessandro sul suo rapporto con Jane.