"Grande Fratello Vip", chi uscirà tra Andrea, Alessandro e Stefano?

GLI SCONTRI DELLA SETTIMANA - La settimana nella Casa è stata segnata dall'accesa discussione tra Alessandro Cecchi Paone e Silvia Provvedi, in seguito all'eliminazione di Fabio Basile, che ha spaccato in due il gruppo. Giulia Provvedi è infastidita dal comportamento di Alessandro, che giudica le persone solo in base alle conoscenze culturali e non ai valori. Nei giorni precedenti Cecchi Paone ha dato dell'ignorante a Le Donatella, accusando Giulia: "Fabrizio Corona è il peggiore esempio per i giovani italiani e tu ci sei stata fidanzata"