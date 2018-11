"Grande Fratello Vip", chi tra Jane e Walter dovrà lasciare il gioco?

GIULIA PROVVEDI: "SONO FORTE" - Nella Casa ecco i due gruppi vengono riuniti. Chi ha sofferto di più per la separazione sono stati Giulia e Francesco, ma la Salemi dichiara: "A volte la distanza non fa male, fa riflettere e fa capire quanto importante sia l'altra persona lontana. Francesco quando non c'è, mi manca". E l'ex tronista arrossisce. Giulia Provvedi è ancora molto scossa dopo il presunto tradimento del fidanzato. Ilary le mostra un post scritto su Instagram dal ragazzo che conferma l'amore. Giulia è felice ma ammette: "Nel mio cuore c'è ancora inciso il suo nome, ma io devo essere forte e pensare a me, fuori risolveremo".

JANE ABBRACCIA JUSTINE MATTERA - Justine Mattera, amica da 5 anni di Jane, entra nella Casa per farle una sorpresa. Le due esplodono in lacrime la tensione si scioglie. Le due si confrontano subito senza filtri. Jane dichiara che aveva raccontato anche a Justine quanto non fosse felice con Gianmarco prima di entrare in Casa; l'amica conferma ma confessa che era convinta fossero solo stati d'animo dettati dalla paura e dall'ansia di affrontare la nuova avventura. Justine è diretta e consiglia a Jane di "pensare un po' di più prima di agire, hai vissuto questa storia come una favola, ma fuori la realtà è diversa".