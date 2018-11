"Grande Fratello Vip", aspettando la decima puntata Giulia e Francesco litigano di nuovo

Gli ultimi giorni nella Casa di sono stati particolarmente movimentati. A turbare gli animi è stata soprattutto l’accesissima discussione tra Alessandro Cecchi Paone e Silvia Provvedi. Il gruppo si è spaccato e le critiche al giornalista sono arrivate anche da fuori. Cosa succederà questa sera?



GIULIA VS FRANCESCO - Quando si parla di discussioni non si può non tirare in gioco anche Giulia Salemi e Francesco Monte. Dopo una notte di passione sotto il piumone la coppia è tornata ai vecchi schemi. Mentre sono in veranda a parlare con le Donatella, tra i due scoppia l’ennesima litigata. Monte si picca a causa di una battuta dell’influncer, sul fatto che il ragazzo non sia un gentleman. “Scatti con poco!”, si rinfacciano l’uno all’altra. Giulia ad un certo punto appare esausta: “Lasciamo perdere visto che non ti piacciono dei miei aspetti caratteriali, sono stufa di essere giudicata", dice.



MONTE SI SFOGA - Una volta separati Monte si sfoga con Walter, Andrea e la gemella bionda e critica i modi di fare di Giulia, a suo dire troppo eccessivi ed esagerati. “Si sente sempre giudicata, piange e mi fa sembrare un mostro”, spiega. “Il suo humour è quello di una bambina”, rimarca. La Donatella difende l’amica. “Giulia è più fragile di te. Non dice delle cose con l’intenzione di feriti. È solo che a volte crolla. Forse in questo contesto è tutto più pesante”, spiega.



... E ANCHE GIULIA - Anche la Salemi, dopo aver litigato con Monte, sente il bisogno di parlare con qualcuno. Martina e Giulia cercano di sdrammatizzare su quanto accaduto e le consigliano di chiarire. “Non mi chiede mai scusa”, spiega l’influencer. Poi aggiunge: “Sono sempre io che devo giustificarlo. Vuole la botte piena e la moglie ubriaca. Dal primo giorno, è sempre lui che si arrabbia per primo!” Giulia no non ci sta, non ci sta a passare sempre per la quella “sbagliata”, per la persona che non sa stare al gioco o alle battute. “Vengo schiacciata e quella che sta peggio, sono sempre io”, spiega.