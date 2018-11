"Grande Fratello Vip", Alessandro Cecchi Paone: "La mia è stata una metamorfosi sofferta"

Alessandro Cecchi Paone in settimana ha avuto un crollo che l'ha portato letteralmente a disegnare la sua vita. Di fronte a un cavalletto, prima parla della morte del nonno al quale era estremamente legato e ricorda come una perdita enorme, poi l'incontro con l'ex compagna Cristina fino ad arrivare alla scoperta dell'omosessualità - momento in cui "ho capito che la mia vita cambiava" attraverso l'amore per quello che credeva soltanto un amico. Questo suo mettersi a nudo, parlare di sé e di situazioni molto personali, si è concluso con un'ultima dichiarazione: il desiderio di volere un amore per tutta la vita.