"Grande Fratello Vip", Alessandro Cecchi Paone eliminato

GLI SCONTRI DELLA SETTIMANA - Dopo la puntata di giovedì scorso, i giorni all'interno della Casa sono stati segnati dall'accesa discussione tra Alessandro Cecchi Paone e Silvia Provvedi, in seguito all'eliminazione di Fabio Basile, che ha spaccato in due il gruppo. Giulia Provvedi è infastidita dal comportamento di Alessandro, che giudica le persone solo in base alle conoscenze culturali e non ai valori. In questi giorni, Cecchi Paone ha dato dell'ignorante a Le Donatella, accusando Silvia: "Fabrizio Corona è il peggiore esempio per i giovani italiani e tu ci sei stata fidanzata". Lui insiste durante il collegamento: "Senza cultura, senza preparazione non ci sono speranze". Lei è una furia: "Fatti un bagno di umiltà Cecchi Paone". Alfonso Signorini difende la ragazza: "Silvia in questi anni di visite in carcere è diventata un esempio e un sostegno per tutte le donne che come lei si sono trovate in quella situazione". Il direttore di "Chi" cerca di fare chiarezza: "La cultura non vuol dire mai mettersi in cattedra e giudicare la vita degli altri". Ma Alessandro rincara la dose: "L’ignoranza non dà né diritti né speranza".