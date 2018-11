19 novembre 2018 00:21 "Grande Fratello Vip", ad uscire dalla casa è Ivan, Lory salvata dal televoto Undicesima puntata del reality con tante sorprese e tanti ospiti

Undicesimo appuntamento con il "Grande Fratello Vip" presentato da Ilary Blasi e Alfonso Signorini. Nella puntata di stasera tantissime le sorprese e le novità. Al televoto ci sono Ivan Cattaneo e Lory del Santo, e ad uscirà tra i due è Ivan. Tra gli ospiti arrivano i Ricchi e Poveri e Baby K, mentre verrà decretato il primo finalista, che accederà direttamente alla finale del 10 dicembre. E poi le Donatella che verranno divise e gareggeranno separatamente e molto altro ancora...

SI PARTE - "Sarà una serata brividosa", con lunghissimi capelli biondi Ilary Blasi dà il benvenuto così, annunciando che il Grande Fratello Vip raddoppia e tornerà in onda anche giovedì! Promettendo una serata ricca di colpi di scena Ilary informa tutti anche questa sera verrà eletto il primo finalista della terza edizione e che la finale andrà in onda lunedì 10 dicembre! Dopo aver salutatoi concorrenti la Blasi mostra un video riassuntivo su quella che definisce "una coppia non coppia", ovvero Giulia Salemi e Francesco Monte. La settimana, tra le mura di Cinecittà, è stata davvero scoppiettante per loro.



GIULIA E FRANCESCO - Tra i concorrenti tanti i dubbi e le perplessità sulla coppia. Ivan e Lory non riescono a vedere questo grande interesse tra i due interessati. La showgirl riflette: "Fino ad ora sono stati veri, però ho trovato che la loro reazione, in questi giorni, sia stata troppo forte, tanto da arrivare a non salutarsi più". Il cantautore aggiunge: "Questa mia opinione è cambiata dopo ieri, considerando la notte galeotta". L'opinionista, in studio, non perde occasione per indagare meglio: cosa è successo? Francesco interviene per spiegare maggiormente la sua posizione: "Questi giorni divisi ci hanno fatto riavvicinare; mi hanno fatto riflettere molto". La modella a sua volta commenta: "Stare con una persona non significa volerla cambiare; sto scoprendo nuovi lati di lui in questi giorni, seguiti da una confessione importante". Ilary mostra la clip di uno dei loro furibondi litigi, poi una riassuntiva dei titoli di giornale che parlano di loro. Francesco e Giulia intanto hanno fatto pace e a Ilary e Alfonso spiegano che le cose sono migliorate e che si sono riuniti. Francesco intanto continua a non definirsi innamorato di Giulia: "Provo qualcosa di più forte di un affetto, ma non posso parlare d'amore, anche perché per farlo bisogna vivere la realtà anche fuori da qui". Vediamo ora, insieme ai Vip, alcuni dei titoli dei giornali di questi giorni: "Mi dispiace aver creato tutto questo, ma sfido chiunque a non reagire così davanti ad un forte desiderio e trovandosi qui dentro". Giulia ammette di aver messo da parte l'orgoglio per il ragazzo, proprio a causa del suo forte interesse.



GIULIA PROVVEDI - Il Grande Fratello ha deciso di informare Giulia Provvedi di alcuni avvenimenti che riguardano il suo fidanzato, il portiere dell'Atalanta Pierluigi Gollini. Ilary mostra un filmato sulle preoccupazioni della giovane: "Non ho la percezione di quello che viene visto fuori; ho paura che non apprezzi il mio essere così esuberante. Mi manca molto! e sono innamoratissima", dice Giulia piangendo. "Ho paura di deluderlo, mi manca molto. Prima di partire ci siamo detti 'ti amo' e so che lui mi sostiene, però qui dentro ti vengono molti pensieri: c'è? ti aspetta? mi ama come il primo giorno?": una cosa è certa, Giulia vive tutto con il cuore. "So che mi vuole così, determinata e come sono. Una cosa è certa: ho incontrato una persona che voglio nella mia vita", continua la ragazza. Poi la Blasi chiede a Silvia di andare nella stanza dei led e decide di mostrarle un filmato in cui si vedono alcuni titoli di giornale sui quali appare il gossip sul "presunto" tradimento di Gollini. Sarà lei a doverlo dire alla sorella.



IL GOSSIP E LE LACRIME DI GIULIA - Alfonso spiega a Silvia, con minuzia di dettagli, la situazione: " È tutto iniziato da un post su Instagram che ha scatenato un caos social ma non esistono foto o video. È un rumor e come tale deve essere trattato: potrebbe essere vero così come non e ovviamente bisogna permettere a lui di controbattere". La ragazza riesce a trattenere a fatica alcune lacrime: è una situazione davvero difficile. Tornata in sala ha l'opportunità di spiegare quanto visto alla sorella, che le chiede di ricordarsi ogni più piccolo dettaglio, prima di camminare, lasciandosi travolgere dalle emozioni, trovando un supporto in Silvia: "Sto così male". Interviene Signorini che dice a Giulia: "Il gossip va preso con le pinze, bisognerebbe sentire la sua opinione e probabilmente dopo questa sera dirà qualcosa. Potrebbe essere vero, certo, ma potrebbe anche non esserlo. Giulia di una cosa è certa: "Sono arrivata fino a qui e non mollo adesso!".