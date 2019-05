"Grande Fratello 16", tre inquilini in partenza per... la villeggiatura

Tempo di partenze al " Grande Fratello ". Enrico, Daniele e Martina stanno per abbandonare la Casa. I tre concorrenti scelti da Erica,Gaetano e Gianmarco si apprestano a preparare i bagagli per trascorrere i prossimi giorni nel camping Carmelita.

La scelta davanti a cui Grande Fratello ha messo alcuni inquilini ha destabilizzato il gruppo e creato dubbi sulle dinamiche di gioco. I ragazzi sono sempre più convinti che lunedì ci sarà una doppia eliminazione: “Ho già un presentimento” dice preoccupato Gianmarco.



Daniele mentre prepara i bagagli si lamenta con Kikò di doversi spostare di nuovo nel camping dove ha trascorso la prima parte della sua avventura nella Casa più spiata d’Italia. Enrico invece sembra contento: “Sto via un paio di giorni ma tornerò”, dice con tono ironico ai compagni d’avventura.



Enrico, Daniele e Martina approdano al camping Carmelita; una volta sistemati i bagagli fanno un primo giro di perlustrazione: “Io qui sono di Casa, conosco ogni posto”, commenta Daniele.



Enrico dopo una prima occhiata alla zona notte afferma: “Io dormo in tenda”, ottenendo l’assenso dei compagni Daniele e Martina che invece passeranno le prossime notti sulle brandine. “Raga fidatevi, stiamo meglio”, continua a ribadire l’esuberante veneto.



I tre si spostano poi nella zona giorno del camping, sistemano tutte le provviste e si organizzano per la cena: “Per certi versi rivedo un po’ Bessica”, commenta ironico Enrico che ha un ricordo positivo dell’ultima volta che ha pernottato al camping.



Intanto in Casa gli inquilini sono rimasti a chiacchierare sui divanetti della zona beauty dove hanno salutato i loro compagni; senza di loro la Casa sembra molto più vuota, soprattutto l’assenza di Enrico si inizia a far sentire sottolinea Kikò sconsolato. Anche gli altri compagni sono d’accordo con lui; la simpatia e l’esuberanza del ragazzo mancheranno proprio a tutti.