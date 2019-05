"Grande Fratello 16", segui l'ottava puntata in tempo reale

Sorprese e nuove emozioni nell'ottava puntata del "Grande Fratello 16", il reality di Canale 5, condotto da Barbara d'Urso. Sono state settimane tormentate per Francesca e il suo rapporto con Gennaro, vissuto tra alti e bassi. In occasione della nuova diretta Grande Fratello elegge il nome del primo finalista, mentre per Martina, Michael e Serena arriva implacabile l’esito del televoto: chi deve abbandonare il gioco?