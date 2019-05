"Grande Fratello 16": chi tra Erica, Martina e Mila dovrà lasciare la Casa?

MALGIOGLIO IN ABITO DA SPOSA - Cristiano Malgioglio apre la puntata lasciando tutti a bocca aperta. L'istrionico opinionista si presenta infatti in abito da sposa bianco. Osa come solo lui sa fare e trasforma il Grande Fratello in una serata da Met Gala. Le battute si sprecano: "Mi sono sposato a Caltagirone, ecco ti faccio vedere anche la foto dello sposo", dice a Barbara d'Urso ironizzando sul caso di Pamela Prati. Iva Zanicchi è la testimone di nozze. "Abbiamo anche la bomboniera, una mozzarella di bufala". Malgioglio, con tanto di rossetto rosso rosso curato dal make up artist Gennaro Marchese, ha anche il bouquet che lancia tra il pubblico. "Antonio Ricci ha tanto materiale anche stasera per Striscia la Notizia", chiosa la D'Urso.

IL CASO DE ANDRE' - Francesca, in un momento di rabbia, dopo la scoperta del presunto tradimento del fidanzato nella sua casa, ha usato una brutta espressione: "Quando esco lo brucio". Barbara ha quindi chiesto a Francesca di scusarsi e a non ripetere più frasi così forti e ricordando a tutti i ragazzi di essere dentro una casa spiati 24 ore su 24. "Sono molto dispiaciuta, farò più attenzione", ha replicato la De Andrè. Poi la D'Urso mostra i siti e i giornali che hanno pubblicato le foto della presunta amante Roxy. E nella Casa arriva l'incontro, molto acceso, tra le due ragazze. Francesca accusa Roxy di essersi avvicinata al fidanzato ma l'influencer nega: "E' stato solo un incontro di lavoro". "Ti ho vista negli occhi e ti credo. Parlavo da donna ferita, ma ora vorrei solo vedere Giorgio. Non ci capisco più niente", dice Francesca. Arriva Giorgio: "Non è il mio tipo". I due si abbracciano e si baciano. Barbara mostra le immagini con Gennaro e Francesca ribadisce che in lui ha trovato una "persona meravigliosa, è un amico, sono certa del mio amore per Giorgio". Gennaro la pensa come lei e la difende. Conferma che tra loro esiste solo un rapporto di amicizia. La D'Urso non è convinta.