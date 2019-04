"Grande Fratello 16" apre i battenti: la puntata live

E' tutto pronto per aprire di nuovo la porta rossa che conduce alla Casa del Grande Fratello . Questa sera, in prima serata su Canale 5, prende il via la 16.ma edizione del reality condotta da Barbara d'Urso con Cristiano Malgioglio e Iva Zanicchi nel ruolo di opinionisti. Chi saranno i concorrenti che entreranno oltre a quelli già annunciati? E in più il "ciclone Lemme" è pronto ad abbattersi su Cinecittà...

TUTTI IN PISCINA, GENNARO E' IL PRIMO CONCORRENTE - Il Grande Fratello parte con i ragazzi in piscina, c'è una festa. Ma solo uno di loro entrerà nella famosa Casa più spiata d'Italia. Cristiano Malgioglio appare in accappatoio rosa con delle piume di struzzo. Viene freezato e interviene l'altra opinionista Iva Zanicchi a recuperarlo e finalmente i due si allontanano per entrare in studio. Barbara d'Urso chiede ai ragazzi che anno il braccialetto giallo e le collane con i fiori di lasciare il party. Rimangono due uomini e due donne a bordo piscina. Vengono allontanate le donne. Restano due uomini. Il primo concorrente del Gf è il muscoloso Gennaro. Napoletano, single, fa il modello ed è un ex di Lory del Santo.