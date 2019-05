“GF 16”, Francesca Cipriani piange a causa di Valentina: “Perché mi vesto così devo essere una cretina?”

Francesca Cipriani è entrata nella Casa del “Grande Fratello 16” per confrontarsi con Valentina Vignali che in settimana l’aveva definita una “stupida”. Una offesa vera e propria per la showgirl che ha affrontato la cestista: “Non si danno giudizi se non si conoscono le persone, è un errore”. Rimanendo sulle sue posizioni Francesca Cipriani ha cercato di far capire alla concorrente che non conoscendola personalmente non avrebbe mai dovuto chiamarla in quel modo o giudicarla.



Valentina, però, non ha voluto scusarsi fino a quando non ha visto quanto hanno ferito le sue parole: Francesca, entrata nella Casa, è scoppiata a piangere dicendo: “Pensavo mi chiedesse scusa ed invece è una persona che vale zero, sono senza parole. Perché mi vesto così devo essere una cretina? Esigo delle scuse”. Quando la Vignali l’ha vista con le lacrime agli occhi le ha detto: “Se davvero c'è qualcosa di bello, se c'è un contenuto, non ti nascondere dietro tutto questo, mostralo”, e Francesca le ha ribattuto subito: “Ma io così sono felice”. Alla fine la showgirl esce dalla Casa e tra le due sembra essersi stabilita una tregua.