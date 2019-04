"Amici 18", Loredana Bertè: "Due manches al giudizio del pubblico"

"Sono felice che la mia proposta del televoto sia stata accettata - prosegue - perché alla fine que­­­­­­sta è una scuola ma sarà il pubblico sovrano e solo lui che decreterà il successo o l’insuccesso, una carriera o una meteora. Il pubblico ha fatto la mia fortuna perché mi ha seguito, creduto e voluto bene e io, in cambio, ripago dicendo la verità e dando tutta me stessa da sempre. Quindi quello che dico io è: mettiamo le due Manche al giudizio del pubblico, sfida contro sfida. Ma mettiamo il pubblico in condizioni di scegliere davvero, avendo informazioni, valutando, non andando a simpatia. Con la simpatia non si costruisce una carriera".

ALBERTO - Col pezzo rap di Fabri Fibra mi ha stupita e divertita. Ha studiato ed è entrato perfettamente nella parte che gli avevo assegnato. Accogliendo la mia sfida di settimana scorsa, ha dato prova di saper uscire dal prevedibile. Allora gli chiedo di stupirmi ancora! Mettiamo Alberto alla prova con un bel pezzo storico: “I’ve got you under my skin”. Uno swing eseguito da Frank Sinatra fino a Mina, passando per Michael Bolton, Michael Bublé, fino a Bono degli U2! E vorrei che lo facesse con una ballerina al suo fianco. Vediamo come se la cava facendo qualche passo…

MAMELI - L’operaio della musica… Fa parte di un genere nuovo, forse è “indie”? Allora visto che l’indie è un genere, che si misuri con il meglio di quel genere. Prendiamo un pezzo che ha spaccato di questo nuovo genere e vediamo come lo fa lui. Prendiamo un pezzo dei The giornalisti, di Coez o di Calcutta e vediamo se in quel pezzo può uscire un Mameli che mi sorprenda o anche solo mi convinca almeno un po’. Io non sento in lui qualcosa che lo distingua, lui non brilla! Sono comunque sicura che accoglierà questa nuova sfida dando il meglio di sé perché è stato molto ironico con lo sketch delle televendite e l’ironia è sintomo di intelligenza. Aspetto fiduciosa di vedere se saprà dare un graffio in più ad un brano indie a sua scelta.

VINCENZO - Quello che io ho fatto con te è darti consigli. Ma qualunque cosa io ti abbia detto è stata presa come “lesa maestà”, hai preso i miei consigli come pietre scagliate. Invece i consigli servono a riflettere per poi progredire. Allora io a te non dico più niente, non commento e nemmeno perderò il mio tempo nel darti una sfida. Tanto a te un giudice non serve a niente.

UMBERTO E VALENTINA - Anche da voi vorrei dei passi avanti. Chi dei due sa uscire meglio dal proprio genere? Valentina sei una bomba nell’hip hop, hai talento, ma da qualche settimana vedo che ti ripeti un po’. Voglio vedere cos’altro sai fare. Adesso, siamo al giro di boa e non si scherza più! Stupitemi tutti e due e affrontate un pezzo di Bob Fosse, molto diverso dallo stile di entrambi, quello che il genio Peparini vorrà. Vediamo chi lo fa meglio.

TISH E GIORDANA - Giordana, bella sfida, grandi voci, gran talento. Prima o poi, anzi a breve purtroppo, io dovrò fare la mia scelta. Mi serve quel quid in più che dovete darmi e che mi aiuti a scegliere.