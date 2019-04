IL GIUDICE PRENDE LA PAROLA 8 aprile 2019 17:57 "Amici 18", Loredana Bertè contro i professori: ecco la provocante proposta Per la giudice, nella prima manche della puntata di sabato 13 aprirl dovrà votare il pubblico da casa

Dopo il secondo serale di "Amici 18", arriva la proposta rivoluzionaria di Loredana Bertè, che esprime il suo disappunto per l'eliminazione di Ludovica voluta dai professori. La giudice chiede ufficialmente alla produzione del talent che la prima manche della prossima puntata sia giudicata esclusivamente dal pubblico a casa attraverso il televoto, evitando l'esibizione di Jefeo a dimostrazione del fatto che non è un valore aggiunto per la sua squadra.

Nel comunicato diramato si legge che "qualora dovessero vincere i blu, così come previsto da Loredana, i professori non potranno più votare a partire dalla manche successiva. Se invece dovessero vincere i bianchi, la Bertè è pronta a rivedere il suo giudizio su Jefeo e in accordo con il desiderio del pubblico, non lo metterà a rischio eliminazione. In questo modo però Loredana, in modo provocatorio, si vedrà costretta a mettere a rischio eliminazione Alberto, cantante della squadra blu, che rappresenta il bel canto e quindi secondo lei, l’esatto contrario rispetto a Jefeo".



La seconda puntata del Serale di "Amici" ha decretato la fine della corsa verso la vittoria di Ludovica dei bianchi, sconfitta nella sfida finale da Tish dei blu.