Quando Terence Hill e Bud Spencer vennero premiati ai Telegatti nel 1992

Era il 1992 quando Terence Hill e Bud Spencer hanno ricevuto il Telegatto per "Il cinema italiano in televisione". Premiati da Luciano Pavarotti i due hanno animato il "Gran Premio Internazionale dello Spettacolo" con diverse battute. Sul palco dei "Telegatti", alla conduzione, Corrado e Fabrizio Frizzi. Terence Hill, sempre nel corso della stessa serata, ha premiato il collega Spencer. I due, che per anni hanno recitato negli stessi film, quella sera hanno annunciato un ritorno dopo un periodo di allontanamento.



La coppia ha girato insieme 18 film tra il 1967 e il 2004. Nel corso degli anni, però, i due attori hanno portato avanti anche progetti separati. Terence Hill, che quest'anno spegne 80 candeline, è da anni il protagonista di "Don Matteo", fiction di grande successo che l'attore sembra non aver nessun intenzione di abbandonare.