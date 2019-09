Quando Mike Bongiorno si autopremiò ai Telegatti del 1985

"Chiedo scusa, ma devo premiare me stesso", una simpatica frase con cui Mike Bongiorno si autopremiò durante la notte dei Telegatti del 1985 grazie al successo riscosso in quella stagione da "Superflash". Il gioco a premi, in onda su Canale 5 dal 1982 al 1985 in prima serata, era condotto dallo stesso Mike Bongiorno, al timone anche della serata evento organizzata da Tv Sorrisi e Canzoni.



"Quando ero bambino parlavo sempre di me e il mio maestro mi diceva che non bisogna dire sempre 'io, io, io' - ironizzò il conduttore - Invece questa sera dirò subito io, perché pare che "Superflash" anche quest'anno sia andato molto bene". Dopo la presentazione, Mike si collegò con il suo regista Mario Bianchi, al quale consegnò l'ambito premio.