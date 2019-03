Quando Claudio Baglioni cantò "Mille giorni di te e di me" ai Telegatti

Dopo l'esperienza sul palco del Festival di Sanremo, Claudio Baglioni torna a far cantare i suoi tantissimi fan con la seconda parte del tour "Al Centro", con il quale l'artista ha deciso di celebrare i 50 anni di una carriera che ha regalato alla storia della musica italiana diverse pietre miliari.



La serie di concerti aveva preso il via lo scorso settembre con tre anteprime all'Arena di Verona ed era proseguito poi a Firenze, città in cui ad aprile si chiuderà il tour. Per omaggiare dunque il grande artista romano, riviviamo la storica performance del cantante alla "Notte dei Telegatti" del 1991, quando interpretò "Mille giorni di te e di me".



