17 gennaio 2019 11:09 Popeye, compie 90 anni il marinaio entrato nella storia a suon di pugni e spinaci Il popolare Braccio di Ferro fece il suo debutto il 17 gennaio del 1929. E da allora è diventato un personaggio capace di conquistare televisione, cinema, videogiochi e persino lʼarte contemporanea

Tanti auguri Popeye o, come molti lo hanno conosciuto in Italia, Braccio di Ferro. Il marinaio che diventa un forzuto invincibile mangiando spinaci compie 90 anni. Fece infatti il suo debutto il 17 gennaio del 1929, entrando in punta di piedi nelle strisce di "Timble Theatre" per poi diventarne il protagonista al punto di dare il nome al fumetto. Creato da Elzie Crisler Segar, venne portato sullo schermo da Dave e Max Fleischer.

Da quel momento è stato un trionfo, tanto che nel 1935 era persino più celebre di Topolino. Ma la sua fama non è certo rimasta circoscritta alla prima metà del '900. E' cresciuta, passando di generazione in generazione e negli anni 80 il personaggio è arrivato ai videogame e persino a una versione in carne e ossa per il cinema (diretta da Robert Altman con protagonisti Robin Williams e Shelley Duvall, mica poca roba...).



Pipa perennemente in bocca, un occhio un po' guercio sotto il cappello da marinaio, l'ancora tatuata sul braccio muscoloso e la scatoletta di spinaci sempre pronta a essere ingurgitata per fare a cazzotti con Bruto, al quale contende la fidanzata lunga e secca Olivia Oyl. Braccio di Ferro ha avuto anche la sua funzione pedagogica, facendo consumare di buon grado a milioni di bambini gli spinaci responsabili del "braccio di ferro" del marinaio: negli anni 30 in consumi aumentarono del 30% tanto da spingere i coltivatori della texana Crystal City e gli industriali dell'Arkansas a erigergli due statue di ringraziamento. La terza scultura che rappresenta Popeye si trova a Chester in Illinois, dove è nato Segar.