Pippo Baudo compie 83 anni: eccolo scherzare con Mike Bongiorno ai Telegatti del 1985

Siciliano d'indole e di anagrafe, sessant'anni di grandissima carriera che l'hanno reso il simbolo della televisione italiana, oggi 7 giugno Pippo Baudo spegne 83 candeline. Un vero e proprio "seratante", come ama definirsi lui stesso, in grado di gestire con piglio sicuro ore di spettacolo senza farsi cogliere impreparato dagli imprevisti e in grado di stuzzicare l'euforia del suo pubblico.



Non basterebbe un libro per raccogliere le esperienze di sei decenni di carriera gestiti con leggerezza ed eleganza, impegno e professionalità. Dal salvataggio al Sanremo del '95 al ballo "tête-à-tête" con Sharon Stone, sono tantissimi i momenti da ricordare e fra questi non può mancare l'incontro con un altro grande "big" della televisione italia: Mike Bongiorno, che nel 1985 premiò Pippo Baudo durante l'edizione dei Telegatti.



"Questo è uno dei momenti rarissimi in cui Pippo Baudo e Mike Bongiorno si incontrano" ammette lo stesso conduttore, rivolgendosi poi al collega. "Quante volte ci saremo incontrati? Tre, forse quattro".