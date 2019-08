"Non dirgli mai", "Una notte al telefono", "Quando la mia vita cambierà" e "Scusami": sono i quattro famosi brani presentati da Gigi D'Alessio sul palco di "Vota la voce" del 2000, nello speciale 30 ore per la vita. Lo stesso anno, a febbraio, il cantante napoletano aveva pubblicato il suo ottavo album, "Quando la mia vita cambierà", diventando disco d'oro poco dopo l'uscita.



Da questo progetto discografico era inoltre tratta la canzone "Non dirgli mai", presentata al Festival di Sanremo, dove raggiunse il decimo posto.