Chi si ricorda la sigla di Superclassifica Show?

Un tuffo nel passato per rivivere la magia delle classifiche dedicate agli album musicali più venduti settimana dopo settimana. Stiamo parlando di "Superclassifica Show", la trasmissione nata nel 1977 e in onda dal 1980 su Canale 5.



Tanti i cambiamenti subiti dal programma televisivo con il passare degli anni, come il passaggio su Italia 1 e l'alternanza di grandi conduttori - come Gerry Scotti, Vanessa Incontrada e Ambra Angiolini - a prendere il posto della storica guida Maurizio Seymandi. Nella memoria collettiva è però rimasta la sigla di apertura (proposta nella clip qui sopra) e il Telegattone, icona della trasmissione.